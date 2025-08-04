Общественникам запретили вести роскошную жизнь на казенные деньги

В Орле стартовал ежегодный конкурс субсидирования СО НКО.

В Орле по распоряжению администрации города стартовал отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) для предоставления субсидий из бюджета города. Всего в 2025 году планируется разыграть 1,1 миллиона рублей. Проведение конкурса возложено на управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Срок проведения отбора – с 1 августа по 6 октября 2025 года. Прием заявок продлится по 31 августа, вскрытие конвертов с заявками намечено на 1 сентября.

Субсидии предоставляются на реализацию конкретных социально значимых проектов СО НКО. Причем они должны успеть реализовать свой проект в течение 1 года со дня подписания соглашения о выделении им субсидии. Последние положены общественным организациям, за исключением политических партий, общественным движениям, фондам, частным общественным учреждениям, автономным некоммерческим организациям, ассоциациям, союзам, религиозным организациям, казачьим обществам и общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Для участия в отборе СО НКО должна быть зарегистрирована и работать на территории города Орла и отвечать требованиям Закона «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской области». Организации, учредителями которых являются органы власти, к участию в отборе не будут допущены. Также будут отклонены заявки иноагентов, иностранных юридических лиц, СО НКО из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

За счет предоставленной субсидии СО НКО вправе оплачивать труд задействованных в проекте работников, но не более 25 процентов от запрашиваемой суммы, командировочные (в пределах Орловской области), расходы на аренду помещения, коммунальные услуги, услуги связи и услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, канцтовары и расходные материалы. Разрешены и расходы на приобретение оргтехники, но не более 30 процентов от суммы субсидии.

За счет предоставленной субсидии СО НКО запрещается тратить деньги нецелевым способом, в том числе на: осуществление предпринимательской деятельности, оказание помощи коммерческим организациям, приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки, на строительство зданий, капитальный ремонт помещений, реконструкцию зданий и сооружений, на осуществление деятельности государственных и муниципальных учреждений.

Также под запретом приобретение за счет бюджетных субсидий алкогольной и табачной продукции, товаров, которые являются предметами роскоши, организация торжественных приемов и банкетов, приобретение автотранспортных средств, финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовка и проведение митингов, демонстраций, пикетирований, оплата поездок за пределы Орловской области, оказание материальной помощи физическим и юридическим лицам в любом эквиваленте и др.

ИА «Орелград»