Орёл побратался с Брестом

Города стали побратимами.

Соглашение о сотрудничестве между Орлом и Брестом подписали сегодня. Об этом сообщил орловский градоначальник Юрий Парахин. Также документ подписал председатель Брестского городского исполнительного комитета Сергей Лободинский.

«Это исторический момент, важный день для всех нас, после которого начнётся новая яркая глава в жизни Орла и Бреста», – отметил Парахин.

Города планируют сотрудничать во всех значимых общественных сферах.

Кроме того, мэр Орла отметил, что одной из целей станет «сохранение победного наследия, без которого невозможна наша жизнь».

ИА «Орелград»