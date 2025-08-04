Почётные гости не принесли удачу ФК «Орёл»

4.8.2025 | 11:30 Новости, Спорт

Команда потерпела поражение на своём поле.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Матч проходил накануне. Наш «Орёл» и тамбовский «Спартак» сразились в рамках первенства Leon Второй лиги Б. Игра состоялась в областном центре Орловщины, на стадионе имени Ленина.

Известно, что на трибунах присутствовал почётный гражданин Орла и области — глава КПРФ Геннадий Зюганов, а также губернатор Андрей Клычков. Кроме того, матч отметили своим присутствием другие знаменитые орловцы – тренер Юрий Сёмин и актёр Валерий Баринов. Все они приехали в Орёл для участия в торжествах, посвящённых Дню города.

Однако знаменитости на трибунах не добавили вдохновения нашим футболистам. Первый тайм завершился вничью. Во втором «Орёл» пропустил два мяча и не забил ни одного.

Сейчас в рамках данного турнира в своей группе «Орёл» занимает 12-е место (из 15-ти).

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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