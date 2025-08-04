Сегодня мощи патриарха Тихона перевезут из Орла в Тулу

Орловские верующие могут увидеть их до 20 часов.

Накануне православную святыню доставили в Успенский (Михаило-Архангельский) собор Орла. Торжественную встречу возглавил митрополит Орловский и Болховский, который также носит имя Тихон. Также в храме находился и губернатор Андрей Клычков.

Он напомнил, что год назад в эти же дни наш регион встречал чудотворный образ Казанской иконы. «Прибытие священных реликвий в Орловскую область в канун празднования годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков стало своеобразной традицией», – указал губернатор.

Мощи патриарха Тихона будут находиться в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла до 20 часов сегодняшнего дня. Затем состоятся торжественные проводы. Мощи перевезут в Тулу.

Мероприятия по перенесению мощей приурочены к 100‑летию кончины патриарха. Напомним, Тихон возглавлял Русскую Православную Церковь с 1917 по 1925 годы.

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ИА «Орелград»