Сегодня мощи патриарха Тихона перевезут из Орла в Тулу

4.8.2025 | 11:20 Новости, Общество

Орловские верующие могут увидеть их до 20 часов.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Накануне православную святыню доставили в Успенский (Михаило-Архангельский) собор Орла. Торжественную встречу возглавил митрополит Орловский и Болховский, который также носит имя Тихон. Также в храме находился и губернатор Андрей Клычков.

Он напомнил, что год назад в эти же дни наш регион встречал чудотворный образ Казанской иконы. «Прибытие священных реликвий в Орловскую область в канун празднования годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков стало своеобразной традицией», – указал губернатор.

Мощи патриарха Тихона будут находиться в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла до 20 часов сегодняшнего дня. Затем состоятся торжественные проводы. Мощи перевезут в Тулу.

Мероприятия по перенесению мощей приурочены к 100‑летию кончины патриарха. Напомним, Тихон возглавлял Русскую Православную Церковь с 1917 по 1925 годы.

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ИА «Орелград»


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