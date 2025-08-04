Дело орловской Голубки направлено в суд

Стримерше вменяют статью «реабилитация нацизма».

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Напомним, около года назад орловчанка по имени Вера, известная в интернете под псевдонимом «Голубка», попала в поле зрение общественности в связи с делом братьев Огров. Там она фигурировала как потерпевшая. Однако впоследствии оказалось, что сама женщина тоже может быть не вполне чиста перед законом.

На данный момент прокуратура утвердила по её собственному делу обвинительное заключение. Его рассмотрит Орловский областной суд.

Известно, что жительнице Орла 47 лет. Ей вменяют статью 345.1 УК, часть 4. По версии следствия, в октябре минувшего года она, проводя стрим на своём канале, «публично осквернила символ воинской славы России – изображение скульптуры «Родина-Мать зовёт!»». Речь идёт о знаменитом монументе, установленном в Волгограде на Мамаевом кургане.

Обвиняемая публично высказалась в адрес изображения памятника нецензурной бранью, а затем несколько раз плюнула в его сторону и нанесла ему удары футболкой, зажатой в руке.

Ранее орловское УФСИН опровергло жалобы родственника стримерши Толстых, которая задержана по делу Огров.

ИА «Орелград»