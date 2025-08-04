Уголовников не допустят к аудиту регионального оператора капремонта

4.8.2025 | 9:20 Закон и порядок, Новости

Новые правила проведения обязательного аудита утвердили областные власти.

ИА “Орелград”

Правительство Орловской области признало утратившим силу собственное постановление «О проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Орловской области». Оно действовало с 2015 года. Ему на смену пришел новый порядок, причем значительно изменилось даже название документа. Теперь оно звучит так: «Об утверждении
Порядка принятия решения о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», утверждения договора с аудиторской организацией на проведение обязательного аудита и размещения годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения».

В частности, новым документом вводятся новые же правила проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности регионального фонда капремонта. Аудиторов будут отбирать по конкурсу, проведение которого возложено на комиссию – коллегиальный орган, сформированный специально для проведения конкурса департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Конкурсная комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек.

Конкурс проводится не реже одного раза в три года и является открытым. Решение о проведении обязательного аудита принимается самим регоператором – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. К участию в конкурсе, согласно новым правилам, допускаются аудиторские организации, отвечающие ряду обязательных требований. Одно из основных – «отсутствие в отношении претендента мер воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишающих права заключать новые договоры». Кроме того, аудиторская компания не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, ее работа не должна быть приостановлена в рамках административного наказания.

Кроме того, претенденты должны отвечать требованиям независимости от аудируемого лица, установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций. К участию в конкурном отборе не допустят аудиторов, имеющих недоимки по налогам и сборам, а также задолженность по другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. Не допустят тех, кто находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо руководители которых ранее получили уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административное наказание в виде дисквалификации.

ИА «Орелград»


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