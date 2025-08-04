В Орле продолжают отмечать День города

4.8.2025 | 10:50 Новости, Общество

Сегодня праздничные мероприятия продолжатся.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В 10 часов в сквере Гуртьева состоялся митинг. Его участники почтили память освободителей Орла и возложили цветы к монументу.

В 11 часов в парке Победы запланировано открытие стелы в честь сотрудников органов государственной безопасности (12+). Ранее её установку согласовал горсовет.

В 18 часов в Орле состоится шествие участников фестиваля «Фанфары побед» (6+). Они пройдут от МФЦ по улице Ленина к главной площади города. Затем, в 18:30, здесь начнётся гала-концерт.

ИА «Орелград»


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