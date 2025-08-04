В СКР проверят соблюдение прав орловских детей-инвалидов

Александру Бастрыкину сообщили о возможных нарушениях.

Как рассказали в Информационном центре Следственного комитета России, к главе ведомства обратились с жалобой на возможные нарушения, допущенные в отношении детей-инвалидов из Орловской области. Они касаются медицинского обеспечения.

На протяжении длительного времени таким несовершеннолетним выдавали оригинальные резервуары и сенсоры непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Однако в текущем году ситуация изменилась.

«Профильными структурами осуществлена закупка расходных материалов, которые не соответствуют характеристикам медицинского изделия, в связи с чем его использование может негативно сказаться на состоянии здоровья», – отмечают авторы обращения. Также они заявили, что уже доводили эту информацию до компетентных органов, причём неоднократно, однако это не принесло результатов.

Сейчас в СУ СК России по Орловской области началась процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о её предварительных и окончательных результатах. Это должен сделать исполняющий обязанности орловского управления Константин Баранов.

Выполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»