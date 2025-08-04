В СКР проверят соблюдение прав орловских детей-инвалидов

4.8.2025 | 10:29 Закон и порядок, Медицина, Новости

Александру Бастрыкину сообщили о возможных нарушениях.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в Информационном центре Следственного комитета России, к главе ведомства обратились с жалобой на возможные нарушения, допущенные в отношении детей-инвалидов из Орловской области. Они касаются медицинского обеспечения.

На протяжении длительного времени таким несовершеннолетним выдавали оригинальные резервуары и сенсоры непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Однако в текущем году ситуация изменилась.

«Профильными структурами осуществлена закупка расходных материалов, которые не соответствуют характеристикам медицинского изделия, в связи с чем его использование может негативно сказаться на состоянии здоровья», – отмечают авторы обращения. Также они заявили, что уже доводили эту информацию до компетентных органов, причём неоднократно, однако это не принесло результатов.

Сейчас в СУ СК России по Орловской области началась процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о её предварительных и окончательных результатах. Это должен сделать исполняющий обязанности орловского управления Константин Баранов.

Выполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования