Кромской суд обязал чиновников Орла дать жилье сироте

Очередное гражданское дело о предоставлении благоустроенного жилья рассмотрено в регионе.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области, иск сироты был подан к управлению социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла и муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла». Истец просил об установлении факта отсутствия родительского попечения, признания за ним права на предоставление жилья, постановке на учет в качестве нуждающегося в жилье и предоставлении благоустроенного помещения по договору найма специализированного жилья.

Почему дело рассматривалась именно в Кромах, в суде не уточнили. Однако общается, что представленных истцом доказательств хватило для удовлетворения исковых требований. Сначала суд признал истца ребенком, оставшимся без попечения родителей. А затем обязал муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла» предоставить ему благоустроенное жилье именно на территории областного центра.

Ранее руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин вручил детям-сиротам 12 жилищных сертификатов. Двое их них являются участниками специальной военной операции, отметили в пресс-службе губернатора. Напомним, жилищные сертификаты в регионе появились несколько лет назад. С их помощью ребенок-сирота может приобрести готовое благоустроенное жилье, либо направить средства сертификата на полное погашение ипотечного кредита. Приобрести квартиру по сертификату можно в любом городе или сельской местности.

«С 2019 года в Орловской области обеспечено жилыми помещениями более 1,3 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму более 2,3 миллиарда рублей, – проинформировала пресс-служба губернатора. – Работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот продолжается и находится на постоянном контроле губернатора и правительства региона».

ИА «Орелград»