В Орле выберут лучших работников школ искусств

Приём заявок от соискателей уже стартовал.

Администрация областного центра распорядилась о проведении ежегодного конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла. Он пройдет в период с 1 по 30 сентября 2025 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы». Однако подача заявок и материалов стартовала 1 августа и продлится по 31 августа. Организатором конкурса является администрация города Орла в лице своего управления культуры.

По условиям, принять участие в отборе могут только педагогические работники и только муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы культуры. Стаж педагогической работы соискателя должен составлять не менее пяти лет, а учреждение дополнительного образования должно являться его основным местом работы. Для участия педработники должны подать организатору пакет документов, в том числе ходатайство от учреждения на участие претендента в конкурсе и заявку – представление учреждения на претендента.

Кроме того, потребуется предоставить аналитическую справку о педагогической деятельности конкурсанта, заверенную руководителем учреждения, копии авторских программ и прочие материалы, отражающие достижения и заслуги педагогического работника. Это могут быть копии почетных грамот и благодарностей как самого участника конкурса, так и копии дипломов его учащихся – победителей конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и других творческих состязаний.

В плюс конкурсанту поставят распространение его педагогического опыта и наличие профессиональных статей, освещающих его работу. Конкурсные материалы организаторы принимают на бумажном и электронном носителях. Заявки и материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.

ИА «Орелград»