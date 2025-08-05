В орловской школе заметили признаки дробления закупок

О проведенных проверках отчиталась окружная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловского муниципального округа отчиталась о своей деятельности по итогам второго квартала 2025 года. В частности, в отчет включены сведения о результатах проверки целевого и эффективного использования субсидий, выделенных МБОУ «Становоколодезьская СОШ» из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели. Проверка охватила период 2023-2025 годов.

В результате проведения контрольного мероприятия выявлено нарушений на общую сумму 1,598 миллиона рублей, в том числе факты искусственного дробления закупок на 825,6 тысячи рублей. Неправомерные расходы бюджетных средств на текущий ремонт канализационной сети, по мнению аудиторов, составили 230,3 тысячи рублей, нарушения по оплате труда – 211,6 тысячи рублей, неподтвержденные документально расходы на обслуживание программного обеспечения – 8,6 тысячи рублей.

Неэффективное использование бюджетных средств КСП оценила в 6 тысяч рублей, необоснованное списание товарно-материальных ценностей – в 49 тысяч рублей. Также в отчете упоминаются неправомерные расходы средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной группе на оплату расходов, не предусмотренных положением о порядке взимания родительской платы. По мнению КСП, в филиалах школы «не на те цели» было потрачено 82 тысячи родительских рублей. Искажение бухгалтерской отчетности, по данным КСП, составило 184,9 тысячи рублей. При этом счетная палата отмечает, что уже устранены нарушения на общую сумму 454,1 тысячи рублей.

Кроме того, окружная КСП провела семь экспертно-аналитических мероприятий и подготовила заключения на проекты решений Орловского окружного Совета народных депутатов об исполнении бюджетов за 2024 год и за первый квартал 2025 года, заключения на проект муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского муниципального округа». Еще одно заключения КСП дала на проект внесения изменений в паспорт муниципальной программы «Строительство школы на 550 мест, расположенной в Орле на улице Овсянниковской».

ИА «Орелград»