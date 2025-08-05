Найден подрядчик для проектирования новой школы в Орле

Объект расположат в районе улиц Калинникова и Овсянниковская.

Всего на открытый конкурс по поиску подрядчика было подано 11 заявок. Администрация Орловского муниципального круга 4 августа подписала контракт с ООО «Технология». Цена – 32,7 млн рублей (при начальной 39,1 млн рублей). В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации в целях строительства школы на 550 мест. Срок исполнения контракта – 24 декабря 2026 года, указано в ЕИС “Закупки”.

Школа, несмотря на заказчика – ОМО, относится географически к Орлу. Площадь отведенного под нее участка превышает 31,8 тыс. кв. м. Школу планируют разместить между землями лесного фонда, частным сектором и существующей Овсянниковской средней общеобразовательной школой.

От подрядчика ожидают качества и надлежащего составления технической документации, выполнения изыскательских работ (в том числе своевременного устранения недостатков как в процессе прохождения государственной экспертизы, так и в ходе строительства, в процессе эксплуатации). При обнаружении дефектов подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить причиненные убытки, подчеркивают в описании объекта закупки.

По данным kartoteka.ru, ООО «Технология» зарегистрировано в городе Ижевск Удмуртской республики. Директор – Сергей Поздеев. Учредитель – Александр Репин. Чистая прибыль компании за 2024 год – 3,1 млн рублей. Судя по картотеке арбитражных дел, компания работала в Республике Татарстан, Москве, Пензенской области.

Напомним, проектировщиков ОМО искал с 2024 года. Ожидалось, что работа с документацией завершится в 2025 году, а строительство будет происходить в 2026-2027 годах.

ИА “Орелград”