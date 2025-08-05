Орёл отмечает День города

Основные мероприятия запланированы на сегодня.

В 9 часов в сквере Танкистов пройдёт торжественный митинг (+6). Также состоится церемония подъёма дубликата знамени Победы. Красный флаг поднимется над зданием по площади Мира, 5 – как в этот же день, но в 1943-м году.

В 10 часов на бульваре Победы к стеле “Орёл – город воинской славы” будет возложена гирлянда Славы.

В это же время стартует первый книжный фестиваль “Орёл – литературная столица” (12+). Он параллельно пройдёт на “Тургеневском бережку” и в литературном квартале.

В 13 часов на площади Ленина откроется фестиваль “Русское лето. Zа Россию” (6+). Выступления продлятся до 23 часов. Гвоздём программы станет выступление группы Uma2rman. Оно запланировано на 21 час.

В 17 часов в городском парке состоится торжественное закрытие фестиваля уличного искусства (12+), в рамках которого в Орле появились 15 новых муралов.

В 18 часов в городском парке стартует фестиваль боевых искусств “Кубок Победы” (12+).

В 22 часа орловцы увидят праздничный фейерверк (6+). Его запустят со стрелки Оки и Орлика, а также от КДЦ “Металлург”.

ИА “Орелград”