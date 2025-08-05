Орловский суд объяснил, почему надо платить за мусор

Обращение с твердыми коммунальными отходами предусмотрено публичным договором.

Урицкий районный суд Орловской области обнародовал важные и полезные разъяснения, связанные с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информация приведена на примере гражданского дела, рассмотренного на днях этим судом. Истец, регоператор, просил взыскать задолженность за уборку мусора с местного жителя. А тот не понимал, почему он должен платить, если договор с компанией не заключал.

Однако суд установил, что между истцом и ответчиком на самом деле был заключен публичный договор на оказание услуг по обращению с ТКО. Дело в том, что публичный договор ранее был опубликован в официальном печатном издании региона, то есть в газете «Орловская правда». Из этого договора и следует, что региональный оператор обязан оказывать потребителям в Орловской области «мусорные» услуги, а потребители, соответственно, обязаны их оплачивать.

«Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ, – уточнили в пресс-службе суда. – Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными правительством РФ. Согласно действующих нормативно-правовых актов следует, что граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства».

Суд решил удовлетворить исковые требования регионального оператора и взыскать с потребителя накопившуюся у него сумму задолженности. Причем взыскан как основной долг, так и неустойка. Свое решение суд объяснил тем, что по данному делу не было установлено, что «региональный оператор не оказывает услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами».

А потребитель не смог доказать, что он, в соответствии с имеющимися у него разрешениями и лицензиями, самостоятельно вывозит и утилизирует свои бытовые отходы способами, не нарушающими санитарного законодательства. Не было представлено и доказательств того, что потребитель заключил индивидуальный договор на оказание услуг по обращению с ТКО с другой организацией.

ИА «Орелград»