Мэрия Орла опубликовала график движения спецавтобусов

5.8.2025 | 10:45 Новости, Транспорт

«Антитрамвайные» работы в Железнодорожном районе должны закончиться к 26 августа.

ИА “Орелград”

Напомним, с 1 августа на Красном мосту и за ним прекратилось трамвайное движение. Как пояснили в мэрии, причиной являются земляные работы, которые проводятся на улице Пушкина. Они должны завершиться к 26 августа.

«Трамваи осуществляют движение от трамвайного депо до «Химмаша» в количестве 10 единиц», – пояснили в городской администрации.

В Железнодорожном районе трамваи заменили специальными автобусными маршрутами, как в период ремонта Красного моста. Это

  • № 1т «Железнодорожный вокзал — Трамвайное депо» (обслуживают 2 автобуса),
  • №3т «Улица Пушкина – Трамвайное депо» (1 автобус)
  • и №4т «Железнодорожный вокзал – Школа №35» (2 автобуса).

Подробный график движения по маршрутам опубликован на сайте мэрии.

ИА «Орелград»


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