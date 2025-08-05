Мэрия Орла опубликовала график движения спецавтобусов

«Антитрамвайные» работы в Железнодорожном районе должны закончиться к 26 августа.

Напомним, с 1 августа на Красном мосту и за ним прекратилось трамвайное движение. Как пояснили в мэрии, причиной являются земляные работы, которые проводятся на улице Пушкина. Они должны завершиться к 26 августа.

«Трамваи осуществляют движение от трамвайного депо до «Химмаша» в количестве 10 единиц», – пояснили в городской администрации.

В Железнодорожном районе трамваи заменили специальными автобусными маршрутами, как в период ремонта Красного моста. Это

№ 1т «Железнодорожный вокзал — Трамвайное депо» (обслуживают 2 автобуса),

№3т «Улица Пушкина – Трамвайное депо» (1 автобус)

и №4т «Железнодорожный вокзал – Школа №35» (2 автобуса).

Подробный график движения по маршрутам опубликован на сайте мэрии.

ИА «Орелград»