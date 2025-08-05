В Орловской области снизились долги по налогам

Налоговая задолженность в бюджет региона сократилась на 11,6 процента.

Управление ФНС России по Орловской области сообщило о том, что по состоянию на 1 июля 2025 года совокупная налоговая задолженность в региона снизилась на 391,1 миллиона рублей, или на 8,5 процента. А задолженность по налогам в консолидированный бюджет региона сократилась на 158,1 миллиона рублей, или на 11,6 процента.

Напомним, что в июне этого года Орловский облсовет народных депутатов провел публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Орловской области за 2024 год. Их участники отметили, что задолженность по налогам в территориальный бюджет составила на 1 января 2025 года 1,365 миллиарда рублей. Сумма немалая, но она к уровню 1 января 2024 года ее снижение составило 216,5 миллиона рублей, или 13,7 процента.

В итоговом документе публичных слушаний Орловского областного Совета народных депутатов Управлению Федеральной налоговой службы России по Орловской области было рекомендовано совместно с правительством региона активизировать работу по взысканию недоимки и сокращению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Похоже, эта работа ведется вполне успешно. В налоговой службе напомнили, что узнать о наличии задолженности по налогам можно в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС или на портале госуслуг, а также обратившись в МФЦ или налоговый орган.

«Кроме того, информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам граждане и организации могут получать от ФНС России через смс-сообщения или сообщение на электронную почту, – говорят в областной налоговой службе. – Для подключения этой услуги необходимо предоставить в налоговый орган согласие на получение бесплатной рассылки. Информирование производится один раз в квартал в виде сообщения на телефонный номер или адрес электронной почты. При отсутствии задолженности сообщения не направляются. На данный момент в Орловской области услугой смс-информирования пользуются более 49,1 тысячи налогоплательщиков».

Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщала, что за пять месяцев 2025 года в регионе в консолидированный бюджет РФ было собрано более 25,2 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 8,4 процента, или на 1,9 миллиарда рублей. Поступления в федеральный бюджет превысили 7,7 миллиарда рублей, что на 17,5 процента выше, чем в январе-мае 2024 года. В территориальный бюджет поступило около 17,5 миллиарда рублей, что на 4,8 процента выше уровня 2024 года.

ИА «Орелград»