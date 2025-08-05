Под Орлом оштрафовали приход православного храма

Такое решение принял Арбитражный суд Орловской области.

Ответчиком выступал приход храма в честь Святителя Спиридона Тримифунтского. Он находится в Орловском муниципальном округе в селе Спицыно.

Юридическое лицо сочли виновным в непредоставлении сведений в Фонд пенсионного и социального страхования. Так, приход не сообщил необходимые данные о своих работниках за 2021 год, а также за февраль 2022 года.

В итоге суд взыскал с прихода 1500 рублей. Также юрлицу придётся заплатить 8 тысяч госпошлины.

Впрочем, ответчику дали 10 дней на то, чтобы оспорить решение.

ИА «Орелград»