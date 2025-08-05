В Орле впервые прошёл парад предприятий

5.8.2025 | 13:15 Новости, Общество

В нём приняли участие представители около 20 структур.

В их числе – ГК ОДСК, «Керама Марацци», «Орловский хлебокомбинат», «Спецавтобаза», «Орёлоблэнерго» и другие. Всего в шествии участвовали около полутора тысяч человек, а также 25 единиц спецтехники.

Мероприятие прошло на площади Ленина сегодня утром. Оно было приурочено ко Дню города.

Парад проводился впервые. Пока не понятно, станет ли он ежегодной традицией.

Как отметил в интервью для «Орловского вестника» операционный директор Объединенной домостроительной корпорации Омар Гургунаев, в ГК ОДСК приняли соответствующее приглашение без раздумий. На данный момент компания является вторым по численности работодателем региона.

«Приоритетное внимание в нашей деятельности уделяется рабочим специальностям — людям, которые возводят дома, трудятся на стройках, предприятиях и производствах. Наряду с увеличением заработной платы, стараемся создать комплекс дополнительных социальных гарантий, которые обеспечат комфортные условия труда на наших предприятиях», – рассказал Гургунаев.

ИА «Орелград»


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