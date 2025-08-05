Повилика продолжает захватывать Орловщину

5.8.2025 | 12:50 Закон и порядок, Новости

В регионе установлены новые карантинные зоны.

Повилика. Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Новые карантинные зоны по повилике установлены в Болховском и Корсаковском районах.

В первом муниципальном образовании сорняк выявили в Новосинецком сельском поселении рядом с деревней Александровка. Общая площадь зоны составляет 375,61 гектара. Очаг произрастания сорняка распространился на 23,31 гектара.

В Корсаковском районе повилику нашли на территории Парамоновского сельского поселения рядом с населённым пунктом Парамоново. Общая площадь карантинной зоны составила 720,31 гектара. В отличие от первой ситуации здесь сорняк захватил не один земельный участок (с одним кадастровым номером), а целых 22.

Напомним, недавно карантинные зоны по повилике установили во Мценском и Залегощенском районах.

ИА «Орелград»


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