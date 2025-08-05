Скончался заслуженный аграрий России Александр Голиков

Это произошло накануне.

Информацию сообщили в Администрации Орловского муниципального округа.

Трудовая деятельность Голикова связана с фермерским хозяйством, которое орловец основал на базе кооператива «Куликовский» в 2002-м году.

«Он создал образцовое хозяйство, установил рекорд урожайности зерновых, внедрял инновации и обеспечивал стабильность», – отметили муниципальные власти.

Александр Голиков был награждён медалью «Заслуженный фермер РФ», а также отмечен почётными грамотами.

«Его душевная щедрость стала легендой: ежегодная благотворительность, помощь пожилым, поддержка участников СВО, расчистка дорог и транспорт для земляков. Светлая память о мудром руководителе, патриоте и отзывчивом Человеке навсегда останется в наших сердцах», – заявили в администрации округа.

ИА «Орелград»