Данные о военнопленных Орловского концлагеря появились в Сети

Госархив Орловской области обнародовал их ко Дню города Орла.

Государственный архив Орловской области разместил на архивном сайте «Жива Победа!» сведения из базы данных «Военнопленные Орловского концлагеря». Как отметили в учреждении, сделано это к 82-й годовщине освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Сообщается, что на сегодняшний день обновлено более половины данных о военнопленных, они включены в раздел «Участники войны». Работа по размещению сведений будет продолжена.

«Поиск сведений можно осуществить при помощи графы «поиск», введя в нее фамилию, имя и отчество (или только фамилию) интересующего человека. Для оптимизации поиска необходимо оставить флажок (галочку) в источниках информации только напротив БД «Военнопленные Орловского концлагеря». Следует иметь в виду, что возможны ошибки в написании (прочтении) фамилий», – подчеркнули в Госархиве Орловской области.

База данных «Военнопленные Орловского концлагеря (1941-1943)» создана в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.». Работа по ее наполнению завершилась в 2015 году, в нее было внесено около 14 тысяч имен. А в 2025 году, в преддверии празднования Дня города Орла, архив приступил к усовершенствованию базы данных. В частности, сотрудники архива провели кропотливую работу по уточнению фамилий военнопленных, названий населенных пунктов и др.

«Документы лагеря советских военнопленных были переданы на хранение в Госархив Орловской области в 1943 году командованием частей, освободивших Орел от немецко-фашистских захватчиков, – поясняет Лариса Кондакова, начальник отдела использования и публикации документов Госархива Орловской области. – Из них был сформирован фонд 349 «Орловский лагерь военнопленных армейского сборного пункта № 20 2-й танковой германской армии», включающий 31 единицу хранения за 1941–1943 годы».

По ее словам, Орловский лагерь военнопленных был одним из крупнейших концлагерей, созданных фашистами на оккупированной территории. Он располагался в Орле на территории городской тюрьмы по улице Красноармейской и действовал с начала оккупации города вплоть до его освобождения советскими войсками 5 августа 1943 года. Еще два лагеря, «филиалы» главного орловского концлагеря, располагались в Железнице и на каменных карьерах, в районе современного Болховского шоссе.

«В корпусах орловской тюрьмы гитлеровскими властями было устроено 8 блоков для содержания военнопленных, – продолжает Лариса Кондакова. – Условия содержания заключенных в лагере были направлены на сознательное истребление советских граждан. В неотапливаемых, темных и сырых тюремных камерах в 15-20 квадратных метров содержалось до 60-80 человек. От большой скученности узникам приходилось спать стоя или сидя на цементном полу без какой-либо подстилки. Отсутствие воды для питья и умывания, свежего воздуха, крайне скудный рацион питания (200 г ржаного хлеба в сутки, два раза в день водянистый суп из гнилой сои, гречневой муки или ржаной порченой муки из расчета 25 г на человека в день) приводили к массовой смертности».

Истощенные и больные военнопленные привлекались к тяжелым физическим работам по добыче камня в карьерах, разгрузке снарядов, строительству оборонных сооружений и т.д. В практике наказаний было раздевание военнопленных в зимнее время и регулярное избиение. Обессилевших на работах военнопленных, как правило, расстреливали, отмечает Лариса Кондакова.

ИА «Орелград»