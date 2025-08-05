В Орле пройдёт афтерпати выставки-ярмарки «Вино-Сыр, Хлеб-Мёд»

5.8.2025 | 16:10 Важное, Новости, Общество

Орловцы не только насладятся напитками и едой, но и услышат живую музыку.

Фото: Администрация Орла

Как рассказали в Администрации Орла, фестивальная площадка откроется сегодня в 17:00 и продолжит работу до 23:00.

Для орловцев будут работать рестораны «Галерея», «Дюбонне»и «Чито», кафе Wurster, пиццерии «Градус удовольствия» и «Чили». В торговых палатках свою продукцию представят «Сыробогатов», сыроварня «Камышовый кот», магазин «Гуси из Беларуси», пасека «Заречье», а также «Орловский хлебокомбинат».

С 18:30 до 20:00 и с 21:00 до 22:00 для гостей праздника выступит DJ Bonus. С 20:00 до 21:00 и с 22:00 до 23:00 за музыкальное сопровождение будет отвечать кавер-группа Hitness Club.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»


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