Стартовал книжный фестиваль «Орёл – литературная столица»

Мероприятие проводится впервые.

Фестиваль приурочен ко Дню города. Он параллельно проходит на «Тургеневском бережку» и в литературном квартале. Также различные инициативы в рамках фестиваля проводятся в библиотеках имени Бунина и Пришвина, музее писателей-орловцев и в Доме литераторов.

До 20 часов мероприятия будет доступна выставка издательской продукции. Свои книги на площадках фестиваля представляют Торговый Дом «Белый город» (Москва), столичные издательства «Кетлеров» и «Книжный фонарь», Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, издательский дом «Эдит» (ДНР), а также орловские издательства «Орлик» и «Картуш».

Также в программе фестиваля – выступление детской писательницы Марины Тараненко, «Открытый микрофон» для всех желающих, лекция «Есенин и писатели-орловцы» и многое другое.

В рамках фестиваля Музей писателей-орловцев открыл выставку «Василь Быков. Долгая дорога домой» из фондов Государственного музея истории белорусской литературы. «Бунинка» представила выставку «Автор a tempo: литературные встречи в литературной столице». Библиотека имени Пришвина организовала викторину «Литературная башня» и турнир загадок по творчеству орловского писателя Василия Катанова. Также книги современных писателей из нашей области представили в Доме литераторов.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»