Сегодня началось обучение по программе «Герои земли Орловской»

В нём участвует 31 орловский ветеран СВО.

Защитники Отечества проходят профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». Обучение проводится на базе Института образования Орловской области.

Программа состоит из классического академического блока. А также стажировки в органах исполнительной власти и местного самоуправления, в организациях и на предприятиях области.

Обучение продлится до декабря этого года.

Региональная программа «Герои земли Орловской» стартовала 14 февраля. Она является аналогом федеральной программы «Время Героев».

Организаторам поступило 208 заявок. Дистанционные этапы завершили 94 участника.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»