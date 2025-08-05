В деле о коммерческом подкупе произошел неожиданный поворот

Орловское УФАС запросило информацию по всем возбужденным делам.

Комиссия Орловского УФАС России запросило у компаний «Городское такси» и «Доверие» информацию по всем возбужденным в 2025 году в отношении них и их должностных лиц делам, уголовным и административным, с указанием стадии их рассмотрения и приложением подтверждающих эту стадию документов. Напомним, антимонопольное дело было заведено по материалам, поступившим в УФАС из правоохранительных органов. Проверяются обстоятельства проведения «Орелтранссигналом» электронного аукциона на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

По версии следствия, «Доверие» и «Городское такси» договорились о тактике участия в торгах. «Городское такси» уклонилось от конкурентной борьбы, и победу одержало «Доверие», получившее контракт по цене, всего на 0,5 процента ниже начальной. В прокуратуре считают, за отказ от конкурентной борьбы представитель «Доверия» после проведения аукциона передал исполнительному директору «Городского такси» вознаграждение в размере 150 000 рублей. В январе 2015 года по данному факту было возбуждено уголовное дело, а в апреле за незаконное вознаграждение «Доверие» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

В рамках рассмотрения антимонопольного дела обе компании представили свои пояснения. Из пояснений ООО «Городское такси» следует, что эта компания признает факт нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. А из пояснений «Доверия» следует, что «денежные средства, переданные исполнительному директору ООО «Городское такси», не являлись вознаграждением за какое-либо соглашение о взаимовыгодном результате при проведении электронного аукциона, а были переданы с единственной целью – чтобы он перестал распространять негатив в отношении работников ООО «Доверие», что имело место в действительности, что отрицательно влияло на имидж ООО «Доверие»».

В ходе рассмотрения дела 29 июля 2025 года представитель «Доверия» подтвердила позицию, изложенную в пояснениях, но, как следует из определения комиссии УФАС, не представила никаких доказательств. «Кроме того, представитель ООО «Доверие» пояснила, что уголовные дела по фактам, послужившим основанием для возбуждения настоящего дела, до сих пор находятся в стадии расследования, и что о каких-либо административных наказаниях, вынесенных ООО «Доверие» по данным фактам, она не в курсе», – следует из материалов УФАС. В связи с этим и была запрошена дополнительная информация.

Между тем, еще 20 мая 2025 года прокуратура сообщила о вышеуказанном штрафе в размере 500 тысяч рублей. А 23 июля 2025 года пресс-служба прокуратура региона сообщила, что заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Городское такси». Он обвиняется по части 6 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего). По версии следствия, в марте 2024 года ООО «Городское такси» принимало участие в электронном аукционе на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

«В этом же аукционе принимало участие ООО «Доверие», представитель которого договорился с обвиняемым, что тот не будет понижать цену на аукционе и конкурировать, что обеспечит победу ООО «Доверие» в торгах и заключение контракта по наиболее высокой цене. За указанные действия обвиняемый незаконно получил денежные средства в качестве коммерческого подкупа в сумме 150 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Заводским районным судом города Орла», – уточнили в пресс-службе прокуратуры. Следующее заседание комиссии УФАС по рассмотрению антимонопольного дела назначено на 11 сентября.

ИА «Орелград»