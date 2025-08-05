Глава орловского управления СКР проведёт приёмы граждан

Они пройдут в Орле и Ливнах.

Орловцы смогут пообщаться с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Орловской области Константином Барановым. Напомним, он занял эту должность всего месяц назад.

7 августа приём пройдёт в главном здании управления — в Орле на Комсомольской, 231. Он продлится с 10 до 12 часов.

21 августа Константин Баранов примет граждан в Ливнах на Октябрьской, 1 — в здании местного отделения ведомства. Приём также продлится с 10 до 12 часов.

Чтобы попасть на встречу, понадобится предварительная запись. Контактный телефон – 8 (4862) 59-19-63.

ИА «Орелград»