Глава орловского управления СКР проведёт приёмы граждан

5.8.2025 | 15:30 Закон и порядок, Новости

Они пройдут в Орле и Ливнах.

Фото: ИА «Орелград»

Орловцы смогут пообщаться с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Орловской области Константином Барановым. Напомним, он занял эту должность всего месяц назад.

7 августа приём пройдёт в главном здании управления — в Орле на Комсомольской, 231. Он продлится с 10 до 12 часов.

21 августа Константин Баранов примет граждан в Ливнах на Октябрьской, 1 — в здании местного отделения ведомства. Приём также продлится с 10 до 12 часов.

Чтобы попасть на встречу, понадобится предварительная запись. Контактный телефон – 8 (4862) 59-19-63.

ИА «Орелград»


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