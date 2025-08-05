В Орле рынок выставлен на торги из-за долгов по налогам

Нежилое здание находится на улице Лескова.

В постановлении о передаче арестованного имущества ООО «Крытый рынок» на торги поясняется, что накопилась задолженность перед УФНС по Орловской области в размере 2,24 млн рублей. Реализуется двухэтажное кирпичное здание №19Б по улице Лескова (кадастровый номер 57:25:0010402:79). Оно имеет площадь 3657,9 кв. м. Начальная цена – 61,24 млн рублей. Шаг аукциона – 1%. Торги назначены на 4 сентября.

Осмотр имущества осуществляется самостоятельно при участии ответственного хранителя, а также судебного пристава-исполнителя, указано в ГИС «Торги».

ООО «Крытый рынок» относится к госимуществу. В 2022 году компания попала в прогнозный план приватизации. Но желающий приобрести общество и его имущество более чем за 100 млн рублей не нашлось. В 2023 году администрация Орла судилась с ООО «Крытый рынок». Задолженность за аренду земельного участка, а также неустойка превысили 7 млн рублей. По данным kartoteka.ru, чистая прибыль компании в 2024 году – минус 1,1 млн рублей. В июле 2025 года в здание «Крытого рынка» переехали Территориальные центры занятости Советского и Северного района Орла. Позже к ним присоединились ЦЗН Заводского и Железнодорожного.

ИА “Орелград”