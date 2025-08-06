На Орловщине засеяли земли, предназначенные для многодетных семей

Удивительный иск подали власти города Ливны.

Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Интересы администрации города Ливны в процессе представляло его структурное подразделение – управление муниципального имущества. Иск был подан к акционерному обществу «Племенной завод имени А.С. Георгиевского», причем это был иск об обязании не производить работы. В процессе также участвовало несколько заинтересованных ведомств, так как предмет спора оказался нетривиальным.

Истец сослался на то, что в 2022 году приказом управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области был утвержден проект межевания территории города Ливны. После этого управлением муниципального имущества города были выполнены работы по формированию земельных участков для предоставления их многодетным семьям. На массиве, переданном в распоряжение города из района, было сформировано 152 земельных участка для индивидуального жилищного строительства.

Из них 69 участков были переданы в собственность многодетным семьям, которые разыграли их путем жеребьевки. А летом 2023 года ливенские чиновники узнали, что указанный земельный массив засеян «зерновой культурой сельскохозяйственного назначения». Власти города направили официальный запрос в администрацию Ливенского района, чтобы узнать, кем обрабатывается указанный массив. Согласно полученному ответу, обрабатывался он АО «Племенной завод имени А.С. Георгиевского».

Управление муниципального имущества Ливен тут же направило в адрес предприятия требование об освобождении земельного массива от сельскохозяйственных насаждений. И посевы были скошены в период уборочной страды в июле-августе 2023 года. Однако весной 2024 было установлено, что «на этом земельном массиве вновь произрастают сельскохозяйственные культуры». Администрация города Ливны повторно направила уведомление племенному заводу, но без суда решить спор так и не удалось.

Как оказалось, раньше земля действительно сдавалась в аренду для проведения сельскохозяйственных работ. Но в 2022 году земли из границ Ливенского района перешли в границы города. Более того, Ливенская межрайонная прокуратура проводила проверку по обращению одной из многодетных семей, которым выделялась земля. По закону, такие участки должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, выдавать многодетным семьям землю в чистом поле запрещено.

Прокурорская проверка показала, что выделенный многодетной семье участок не имеет подъездных путей, не обеспечен системой коммунальной инфраструктуры в сфере газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Но главное: на момент прокурорской проверки участок действительно оказался засеян пшеницей и «использовался сельскохозяйственным производителем в предпринимательских целях».

Прокуратура отмечала, что «по всей границе площади участка расположены смежные земельные участки, которые также засеяны сельскохозяйственной культурой, что не позволяет достигнуть целей государственной поддержки многодетной семьи». По результатам проведенной проверки был установлен факт самовольного занятия участка племенным заводом. Теперь фактически к аналогичному выводу пришел суд, который иск удовлетворил и обязал племенной завод не производить полевые сельскохозяйственные работы на спорных земельных участках, расположенных в границах города Ливны.

ИА «Орелград»