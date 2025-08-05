В Орле ищут подрядчика для сезонной уборки кладбищ

Соответствующий тендер объявила администрация областной столицы.

Контракт с подрядчиком от имени города заключит муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Максимальная цена контракта составляет 1,324 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета города. Исполнителю придется неукоснительно соблюдать порядок оказания услуг по содержанию кладбищ и воинских захоронений, он был официально утвержден мэрией. Кроме того, исполнителю придется руководствоваться «Правилами содержания мест погребения на территории города Орла», утвержденными в 2018 году решением Орловского Совета народных депутатов.

Подрядчик должен будет следить за порядком на Наугорском, Историко-мемориальном, Троицком, Крестительском, Лужковском, Афанасьевском, Иоанно-Богословском и Лепешкинском кладбищах. Также мэрия утвердила перечень воинских захоронений, подлежащих уборке. В него вошли: могила польских революционеров на воинском участке Троицкого кладбища, братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками, и Поклонный крест на Наугорском кладбище, могила советского воина М. Блохи, братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу, братское захоронение в Сквере танкистов, захоронение генерала Гуртьева и др.

Содержание и благоустройство кладбищ и воинских захоронений включает в себя оказание таких услуг, как уборка их территорий от мусора, опорожнение урн, подметание (в летний период – не менее 3 раз в неделю), покос травы при высоте травяного покрова свыше 10 сантиметров, разметка участков 600 деревянными столбиками для первичных захоронений (на Историко-мемориальном кладбище – 100 штук, на Лужковском кладбище – 100 штук, на Иоанно-Богословском кладбище – 400 штук), уборка и дезинфекция пяти общественных туалетов.

Также предусмотрена расчистка площади 0,5 га от мелколесья, а именно грейдирование на Иоанно-Богословском кладбище. На территории кладбищ подрядчику разрешено использовать средства малой механизации, то есть малогабаритный погрузчик, и грузовой самовыгружающийся автомобиль, то есть самосвал. В целом подрядчику надо будет очищать от мусора территории кладбищ общей площадью 106 538 квадратных метров и территории воинских захоронений общей площадью 2978 квадратных метров.

ИА «Орелград»