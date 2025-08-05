В Орловской области выбрали «Детские сады года»

Определены победители и призёры конкурса за 2025-й.

Их список утвердил губернатор. Лучшие дошкольные учреждения образования отдельно выявляли в номинациях «Городской детский сад» и «Сельский детский сад».

В итоге среди городских победил «Центр развития ребёнка – детский сад №20» города Ливны. Призёрами стали детский сад №91 города Орла и детский сад №1 комбинированного вида.

В сельской местности лучшим оказался детсад №7, расположенный в Орловском муниципальном округе в посёлке Вятский посад. Призёры – детский сад «Теремок» Залегощенского района и Русско-Бродский детский сад №1 Верховского района.

Лучший городской детсад дополнительно получит из бюджета 750 тысяч рублей, сельский — полмиллиона. Это следует из положения о конкурсе.

ИА «Орелград»