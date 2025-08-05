В Орловской области выбрали «Детские сады года»

5.8.2025 | 11:45 Новости, Образование, Общество

Определены победители и призёры конкурса за 2025-й.

ИА “Орелград”

Их список утвердил губернатор. Лучшие дошкольные учреждения образования отдельно выявляли в номинациях «Городской детский сад» и «Сельский детский сад».

В итоге среди городских победил «Центр развития ребёнка – детский сад №20» города Ливны. Призёрами стали детский сад №91 города Орла и детский сад №1 комбинированного вида.

В сельской местности лучшим оказался детсад №7, расположенный в Орловском муниципальном округе в посёлке Вятский посад. Призёры – детский сад «Теремок» Залегощенского района и Русско-Бродский детский сад №1 Верховского района.

Лучший городской детсад дополнительно получит из бюджета 750 тысяч рублей, сельский — полмиллиона. Это следует из положения о конкурсе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования