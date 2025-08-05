Все центры занятости Орла «съехались» на один адрес

5.8.2025 | 11:35 Новости, Общество

Процесс завершён.

Фото: Кадровый центр Орловской области

Начиная с этого понедельника центры занятости населения Заводского и Железнодорожного районов города работают по одному адресу — улица Лескова, 19-Б.

Ранее туда же переехали аналогичные учреждения Советского и Северного районов. Теперь получить доступ к соответствующим услугам во всех районах можно будет в одном месте.

Расписание работы специалистов остаётся прежним.

С понедельника по четверг орловцев примут с 9 до 18 часов. В пятницу — до 17 часов. Перерыв длится с 13:00 до 13:48.

ИА «Орелград»


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