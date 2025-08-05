В торжествах в честь Дня города участвовали бойцы СВО

Также в мероприятиях принял участие представитель Белоруссии.

Основные официальные мероприятия состоялись сегодня утром. Над зданием по площади Мира, 5, подняли дубликат знамени Победы. Затем в сквере Танкистов состоялся митинг. К мемориалу возложили цветы.

На бульваре Победы к стеле «Орёл — город воинской славы» возложили гирлянду Славы. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в мероприятиях участвовали бойцы СВО, а также председатель Брестского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Пётр Пархомчик. Также участником торжеств стал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Орловскую область представляли губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский и другие официальные лица.

«В Год защитника Отечества и юбилея Победы мы видим, как связаны история и современность. 6 августа прошлого года враг вторгся в Курскую область. Мы первыми пришли на помощь соседям, потому что не можем иначе», – отметил Клычков, выступая на митинге в сквере Танкистов. Губернатор указал, что на данный момент единый орловский тыл отправил на фронт около 9 тысяч тонн самых необходимых грузов.

ИА «Орелград»