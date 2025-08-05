Ветеранам ВОВ вручили знаки «Почётный гражданин города Орла»

Звания присвоили ещё в апреле.

Это сделали перед юбилейным Днём Победы — в соответствии с решением президента России Владимира Путина. «Почётными гражданами» стали все ветераны Великой Отечественной войны, которые проживали в Орле на тот момент — всего 13 человек.

Однако соответствующие знаки передали почётным орловцам только сейчас, в торжественной обстановке, по случаю Дня города.

Некоторые ветераны получили их на церемонии в здании администрации города. К тем, кто по состоянию своего здоровья не смог прийти на торжества, чиновники пришли на дом. В частности, так получили свои награды Виктор Андреевич Шигин и Анатолий Андреевич Рыбин.

Также в рамках торжественной церемонии в мэрии получили знаки и документы ещё трое новых почётных граждан города — народный артист России Валерий Баринов, гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Жилстрой – Инвест» Анатолий Петров, директор по развитию ЗАО «Счётприбор» Олег Карпиков.

Кроме того, в городскую Книгу Почёта внесли три новых имени – гендиректора «Орёлоблэнерго» Николая Злобина, депутата горсовета, ветерана войны в Афганистане Игоря Цуканова, руководителя драматического театра «Русский стиль» Валерия Симоненко. Ранее соответствующие решения принял горсовет.

ИА «Орелград»