Мэрия Орла выиграла суд у гибнущего «Крытого рынка»

Основанием для подачи иска стала задолженность по арендной плате.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к обществу с ограниченной ответственностью «Крытый рынок». Это был иск о взыскании задолженности по арендной плате. Ответчик сумму предъявленных требований не оспаривал, но устно ходатайствовал о снижении неустойки, поскольку «является социально значимым объектом, испытывает финансовые трудности».

Как установил суд, договор аренды был заключен между УМИЗ и «Крытым рынком» в 2024 году. В аренду обществу передан земельный участок площадью 6213,5 квадратных метров, расположенный в Орле на улице Лескова. Это участок из категории земель населенных пунктов и видом разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание крытого рынка. Собственно говоря, на этом участке и расположено двухэтажное здание крытого рынка общей площадью 3657,9 квадратных метров.

На момент подписания договора земельный участок относился к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Кстати, срок действия договора аренды рассчитан до мая 2073 года. Годовая арендная плата установлена в размере 1,447 миллиона рублей. Она должна вноситься равными частями ежемесячно. Однако в УМИЗ подсчитали, что задолженность арендатора за период с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года составила 615,4 тысячи рублей.

На эту сумму чиновники мэрии также насчитали пени в размере 52,3 тысячи рублей. Расчет неустойки был проверен судом и признан арифметически верным. Арбитраж решил удовлетворить иск и взыскал с «Крытого рынка» в пользу управления муниципального имущества и землепользования всю заявленную сумму, то есть задолженность по арендной плате в размере 615,4 тысячи рублей и пени в размере 52,3 тысячи рублей. Снизить неустойку «Крытому рынку» не помог даже тезис о том, что эта компания на 100 процентов находится в собственности Орловской области.

Напомним, ее учредителем является региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. «Крытый рынок» в 2022 году вносили в программу приватизации имущества Орловской области, но желающих приобрести такой лот не нашлось. В последние годы предприятие переживает явный кризис, хотя и работает в традиционно привлекательном для бизнеса секторе торговли.

Как уже писал «Орелград», на днях здание крытого рынка выставили на торги из-за долгов – у предприятия накопилась задолженность перед УФНС по Орловской области в размере 2,24 миллиона рублей. Двухэтажное кирпичное здание по улице Лескова оценено в 61,24 миллиона рублей, а шаг аукциона составит 1 процент от начальной цены. Торги назначены на 4 сентября.

ИА «Орелград»