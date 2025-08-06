В Орле у девушки из желудка достали 730 граммов волос

Пациентка являлась несовершеннолетней.

Девушке 17 лет. О любопытном случае сообщают «Вести-Орёл». Операцию делали в НКМЦ имени Круглой.

«Комок занимал почти весь объем органа», – указывает СМИ.

При этом девушка обратилась к врачам сама — с жалобами на боли в животе. Оказалось, что она ест свои волосы с 12 лет, при этом не может объяснить мотивы этих действий.

Правда, пациентка рассказала, что, употребляя волосы в пищу, переживает необычные ощущения. Также орловчанка ела нитки и частички ткани (в последние три года).

Вмешательство обошлось без кровотечения и осложнений. На 21-е сутки после госпитализации девушку выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.

Орловчанке выдали рекомендацию по сохранению психотропной терапии, а также заключение о необходимости проконсультироваться с психиатром и психотерапевтом (как и с гастроэнтерологом). Также врачи рекомендовали продолжить лечение в психиатрическом стационаре.

ИА «Орелград»