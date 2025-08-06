В ОГУ имени Тургенева исследуют космическую пыль

Учёные орловского вуза участвуют в федеральном проекте.

Межрегиональная команда трудится в рамках проекта «Исследование и реализация моделей возникновения и регистрации космической пыли». Один из его соруководителей – орловец Юрий Хрипунов. Он возглавляет проектный офис ОГУ имени Тургенева. Также Хрипунов является кандидатом физико-математических наук и доцентом.

Учёные работают над первым в мире космическим зондовым микроскопом «Нанозонд-1». На данный момент командой предложена новая гипотеза образования космической пыли. Также учёные разработали модель квантового датчика и подали заявку на регистрацию данного изобретения (с последующим получением патента с международным приоритетом).

Проект поддержали научные и промышленные партнёры. Это Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», фонд «Талант и успех» и АО «Завод Протон» (из Зеленограда).

Также проект был представлен на Всероссийской научно-технологической проектной программе «Большие вызовы». Она проходила в центре «Сириус».

«По итогам проведённой презентации проект заинтересовал потенциальных партнёров и гостей из ОАЭ. Научно-исследовательская работа продолжается» – рассказал Юрий Хрипунов.

ИА «Орелград»