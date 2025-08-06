Орловцы зарегистрировали 1598 гаражей по амнистии

У жителей региона есть еще целый год, чтобы увеличить указанный показатель.

Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона о том, что так называемый федеральный закон о «гаражной амнистии» будет действовать до 1 сентября 2026 года. Орловцы довольно активно пользуются им. Так, в ведомстве подсчитали, что за четыре года в Орловской области по «гаражной амнистии» по упрощенной процедуре были оформлены права собственности более четырех тысяч гаражей и земельных участков под ними.

«С начала текущего года по «гаражной амнистии» орловцы зарегистрировали 222 гаражных строения и 388 земельных участков под ними, общей площадью более 7-ми тысяч квадратных метров, – уточнили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. – Всего с начала действия «гаражной амнистии» право собственности оформлено в отношении 1598 гаражей и 2736 земельных участков, суммарная общая площадь которых составляет почти 60 тысяч квадратных метров».

Напомним, закон о «гаражной амнистии», который официально называется Федеральный закон № 79-ФЗ, был принят в апреле 2021 года, а действовать начал с 1 сентября 2021 года. Он дал возможность владельцам «нелегальных» строений в короткий срок узаконить их, то есть официально оформить свое право собственности на строения, которыми они фактически пользовались на протяжении многих лет. Это важно и для граждан, ведь незарегистрированную постройку, например, нельзя законно продать, и для государства, которое расширяет для себя налогооблагаемую базу.

Срок регистрации права собственности в Росреестре составляет от одного до трех дней. Достаточно представить любой документ, подтверждающий факт владения им. Однако имеются и ограничения. Например, по упрощенной процедуре можно зарегистрировать строения, возведенные до 29 декабря 2004 года и не являющиеся самовольной постройкой. Как отметила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура, механизм упрощенного оформления гаражей и участков под ними снижает административные барьеры и обеспечивает правовую защищенность владельцев таких объектов недвижимости.

«Только государственная регистрация является единственным подтверждением существования права, – подчеркивает Надежда Кацура. – Только зарегистрированное право собственности позволяет владельцу недвижимости беспрепятственно распорядиться ею по своему усмотрению: подарить, продать, сдать в аренду или оставить в наследство. Кроме того, узаконенное право является обязательным условием для получения компенсации в случае утраты имущества, а также при изъятии земли для нужд государства».

ИА «Орелград»