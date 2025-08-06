Областные власти выделили 78 миллионов рублей на мелиорацию

6.8.2025 | 9:40 Новости, Экономика

Деньги будут распределены между аграриями на конкурсной основе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о старте проведения отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение мелиоративных мероприятий. Всего планируется распределить около 78,4 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области».

Данная мера поддержки аграриям направлена на вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий и на восстановление плодородия пашни за счет химической мелиорации земель. Заявки и документы от претендентов уже принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Участники отбора должны соответствовать обязательным требованиям.

К их числу, в частности, отнесено отсутствие у участника отбора на едином налоговом счете задолженности в размере более 30 тысяч рублей по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты различного уровня. Участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом или иностранным агентом, банкротом, не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации. Также потенциальных участников отбора департамент проверит на их возможное присутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Тем временем департамент сельского хозяйства Орловской области совместно с Территориальным управлением Россельхознадзора провел рабочее совещание по вопросам муниципального земельного контроля на территории региона. В рабочей встрече приняли участие представители различных муниципальных образований Орловской области. В качестве положительной динамики участники отметили тот факт, что в первом полугодии 2025 года муниципалитеты провели 28 проверок против 18 проверок годом ранее.

«Отдельное внимание уделили вопросам правильного применения средств защиты растений, чтобы соблюсти баланс между интересами сельскохозяйственных производителей и пчеловодов, – сообщила пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – По итогам совещания органам местного самоуправления, в рамках реализации государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, рекомендовано усилить работу по муниципальному земельного контролю».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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