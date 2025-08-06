На Орловщине узаконили братские могилы

Долгое время мемориальные объекты считались бесхозяйными.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника истории «Братская могила советских воинов». Этот мемориальный объект расположен в Дмитровском районе, на территории деревни Бычки Соломенского сельского поселения. Он включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

А тем временем в Болховском районе официальный правовой статус получили сразу две братских могилы. Причем решения об этом вынес районный суд в рамках рассмотренных им гражданских дел. Заявления в суд подавала администрация Болховского района, просившая о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество. В первом случае речь шла о братской могиле советских воинов, расположенной в деревне Хутор. Она датирована 1943 годом, и в последнее время состояла на учете как бесхозяйный объект.

В течение трех лет с момента постановки ее на учет в таком качестве районные власти ждали, не объявится ли собственник. Никто прав так и не заявил, а подобные объекты бесхозными быть не могут и не должны таковыми быть. Суд проверил данные о мемориале и установил, что отсутствие собственника подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Братская могила была принята на учет именно как бесхозяйный объект недвижимости еще летом 2022 года.

Из справки администрации Хуторского сельского поселения следует, что братская могила советских воинов в реестре муниципальной собственности тоже не значится. Суд эту «ошибку» устранил и признал право муниципальной собственности Болховского района на объект. Теперь чиновники обязаны ухаживать за этим объектом. Аналогичное решение Болховский районный суд принял и по второму заявлению районной администрации. В данном случае был узаконен правовой статус братской могилы советских воинов, погибших в 1943 году в бою у села Середичи.

ИА «Орелград»