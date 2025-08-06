За год число орловских самозанятых выросло на 11 тысяч

Уже почти полсотни тысяч орловцев получили такой статус.

Как сообщает Управления ФНС России по Орловской области, в регионе продолжает расти количество самозанятых, то есть тех, кто официально применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). По состоянию на 1 июля 2025 на территории Орловской области зарегистрировано порядка 47,5 тысячи самозанятых, что на 11 тысяч налогоплательщиков больше, чем было на аналогичную дату в 2024 году. То есть их общее количество всего за один год приросло более чем на четверть.

Ранее областная налоговая служба подсчитала, что за пять лет с момента введения на территории Орловской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» региональные самозанятые заработали более 16,6 миллиарда рублей. При этом в бюджет от них поступило около 700 миллионов рублей налога. Рост популярности данного спецрежима налоговики объясняют его простотой и удобством.

«Так, при применении НПД можно заниматься любыми видами деятельности, кроме тех, которые прямо запрещены Федеральным законом №422-ФЗ, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Проверить, допустимо ли применение НПД по выбранному виду деятельности, можно в бесплатном мобильном приложении ФНС России «Мой налог». Именно с помощью этого приложения происходит взаимодействие самозанятых с налоговым органом: от регистрации статуса, расчета и уплаты налога до снятия с учета».

Учет налоговых ставок, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Как говорят налоговики, режим НПД, в первую очередь, подойдет тем гражданам, которые оказывают собственные услуги. В качестве яркого примера в ведомстве приводят такие профессии, как мастер ногтевого сервиса и бухгалтер. Подойдет данный спецрежим и тем, кто создает и продает товары собственного производства, не используя труд наемных работников. Например, тот, кто занимается выпечкой и ее продажей, смело может регистрироваться в качестве самозанятого.

«Для применения спецрежима не обязательна регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, – отмечают в областной налоговой службе. – Кроме того, статус самозанятого позволяет вместо НДФЛ платить с дохода от деятельности налог по более низкой ставке (4 или 6 процентов вместо 13 процентов), а для ИП предусмотрена возможность не платить НДС и обязательные страховые взносы за себя. Также самозанятые не сдают никакой отчетности, так как налог рассчитает налоговый орган на основе сведений о расчетах с покупателями (заказчиками), переданных самозанятым через мобильное приложение «Мой налог», уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченную кредитную организацию».

Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, необходимо заполнить анкету и сделать селфи в мобильном приложении «Мой налог». Этот способ специалисты называют самым простым. Но стать таким предпринимателем можно и через кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС. Регистрироваться в нем следует с помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», с помощью учетной записи портала госуслуг или обратившись в уполномоченные банки, список которых также можно найти на сайте ФНС России.

ИА «Орелград»