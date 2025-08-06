Обвиняемую в убийстве мужа орловчанку арестовали

Меру пресечения в отношении женщины избрал Северный районный суд.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, рассмотрено и удовлетворено ходатайство старшего следователя Следственного управления СК РФ по Орловской области о заключении под стражу ранее несудимой местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). По версии следствия, жертвой обвиняемой стал ее собственный муж которого она лишила жизни во время семейной ссоры.

«Органами предварительного следствия орловчанка обвиняется в том, что 28 июля 2025 года у нее, находящейся в квартире Северного района города Орла, возник словесный конфликт со своим супругом, в ходе которого обвиняемая нанесла потерпевшему удар ножом», – следует из информации пресс-службы суда. Мужчина получил колото-резаное ранение и скончался от острой кровопотери уже в карете скорой помощи. Если следователь просил о заключении женщины под стражу, то обвиняемая и ее адвокат считали, что в данном случае можно избрать и меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд посчитал, что обвиняемая может скрыться от следствия и удовлетворил ходатайство следователя.

«Прокурор поддержал заявленное старшим следователем ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой, – уточнили в пресс-службе суда. – Изучив представленные материалы, суд не нашел оснований для применения к женщине иной, более мягкой меры пресечения, и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу».

Напомним, ранее Глазуновский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признав его виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Преступление мужчина совершил в феврале 2025 года, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений причинил супруге телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. «С учетом мнения государственного обвинителя судом виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год», – сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

ИА «Орелград»