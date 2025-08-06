В Орловской области забраковали все саженцы

Ни один исследованный саженец не отвечал требованиям по посадочным качествам.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в рамках контроля за производством и реализацией плодово-ягодных культур в первом полугодии 2025 года проконтролировали 5,58 тысячи саженцев. Было отобрано 40 проб, которые прошли исследования в испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний было установлено, что все исследованные саженцы не соответствовали установленным требованиям по посадочным качествам.

Проверки семян для дачников принесли похожие результаты. «При осуществлении выездных обследований торговых точек проконтролировано 5656 партий семян овощных культур. Установлено, что 200 партий семян реализовывались с маркировкой, которая не соответствует требованиям нормативных документов», – следует из информации ТУ Россельхознадзора.

Кроме того, сотрудники ведомства на регулярной основе проводят наблюдения за соблюдением обязательных требований. В рамках данных мероприятий в первой половине текущего года было проконтролировано 3153 партии семян. Было выявлено два интернет-магазина, предлагавшие к реализации на территории Орловской области 76 сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В целом за отчетный период Управление провело 64 надзорных мероприятия по контролю за оборотом семян сельскохозяйственных растений и выявило 56 нарушений. Так, в рамках мониторинга информации в Федеральной государственной информационной системе «Семеноводство» было проконтролировано 4,5 тысячи тонн. В результате было выявлено 33 партии семян массой 0,9 тысячи тонн, использованных на посев без документов, подтверждающих сортовые или посевные качества.

ИА «Орелград»