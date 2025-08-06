Орловчанка бросила пить и воссоединилась с детьми

6.8.2025 | 17:05 Новости, Общество

Её сыновьям Артёму и Марку — три и четыре года.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее женщину по имени Кристина ограничили в родительских правах. Однако она смогла взять себя в руки и изменить свою жизнь, отказавшись от спиртного. Также она регулярно выплачивала положенные алименты и старалась посещать детей как можно чаще.

Как сообщает Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства, в итоге суд отменил ограничение. Интересы женщины представлял региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский (по доверенности уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой).

На данный момент орловчанка уже воссоединилась с детьми и забрала их из социального учреждения.

ИА «Орелград»


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