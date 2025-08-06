Скончалась орловчанка, которая расписалась на Рейхстаге

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Нуждина не дожила до своего столетнего юбилея несколько недель.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Мария Нуждина родилась 20 августа 1925 года в нынешнем Орловском муниципальном округе в селе Фоминки. Сразу после окончания медицинских курсов, в декабре 1943 года, она попала на фронт.

В составе медсанбата орловчанка прошла войну до самого Берлина, спасая жизни и здоровье раненых солдат. «На стенах Рейхстага рядом с именами победителей осталась и её подпись», – подчеркнули в пресс-службе.

Мария Нуждина была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

«Светлая память о Марии Ивановне Нуждиной, отважной защитнице Отечества, навсегда сохранится в сердцах жителей Орловщины», – отметили в пресс-службе.

ИА «Орелград»