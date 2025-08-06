Санаторию «Дубрава» передали старинную икону

Предположительно, этому образу Николая Чудотворца — около 150 лет.

Теперь она будет храниться в молитвенной комнате санатория.

Икону передала прихожанка гарнизонного храма Казанской иконы Божьей Матери. Немолодая женщина рассказала, что образ остался от матери. По словам пенсионерки, за икону предлагали около миллиона рублей. Однако она решила, что будет правильнее не продавать его, а отдать в храм.

Икону взяли в «Дубраву», так как изначально семья владелицы образа жила именно в посёлке Зелёный шум, где сейчас расположено учреждение, сообщили «Вести-Орёл».

Молитвенной комнатой пользуются и пациенты санатория, и те, кто находится здесь на правах вынужденных переселенцев — в пункте временного размещения.

ИА «Орелград»