Орловские школы крупно задолжали за тепло

Долги с них энергетики вынуждены «выбивать» по суду.

Чем ближе начало нового учебного года, тем активнее энергетики обращаются в суд с исками о взыскании долгов с образовательных учреждений. Причем зачастую речь идет о довольно крупных суммах. В этом плане показательными являются примеры подачи исков орловским филиалом АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация». Один из них был подан к средней общеобразовательной школе № 45 имени Д.И. Блынского, расположенной в Орле. Она является муниципальным учреждением и финансируется, соответственно, за счет городского бюджета.

Вероятно, с финансированием школа испытывает трудности, поскольку энергетики просили суд о взыскании с нее задолженности в сумме 2,492 миллиона рублей. Как следовало из иска, по условиям гражданско-правового договора за январь-май 2025 года школе была поставлена тепловая энергия и горячая вода на общую сумму 2,119 миллиона рублей. Данный факт был подтвержден в суде документально. Кроме того, школе насчитали крупную пеню за просрочку платежей – в размере 372,6 тысячи рублей.

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия с просьбой погасить сложившуюся задолженность за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение, но школа задолженность так и не оплатила. Суд иск удовлетворил и обязал учреждение образования погасить набежавший долг. Кроме того, школе будут начислять пени на сумму основного долга до полного его погашения – в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центробанка РФ в день.

Аналогичный иск та же компания выиграла у средней общеобразовательной школы № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева. В данном случае суд присудил в пользу энергетиков задолженность школы за январь-май 2025 года в размере 2,136 миллиона рублей и пени в размере 351,28 тысячи рублей, также с дальнейшим их начислением.

Ранее компания «Орловский энергосбыт» сообщала, что по состоянию на 17 июля 2025 года просроченная задолженность образовательных учреждений, финансируемых из бюджета города Орла, за потребленную электроэнергию превысила шестимесячное потребление и составила более 62 миллионов рублей. По данным компании, на тот момент школы областного центра задолжали за электроэнергию 30,5 миллиона рублей, дошкольные образовательные учреждения – 29 миллионов рублей, учреждения дополнительного образования – 3 миллиона рублей.

«Администрацией города Орла действенных мер для погашения образовавшейся задолженности за электроэнергию образовательными учреждениями не принято, прирост задолженности по отношению к началу 2025 года составил 120 процентов, или 34 миллиона рублей», – следовало из сообщения энергетиков.

ИА «Орелград»