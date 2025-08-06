Орловщина поможет восстановить здание администрации Троицкого округа ЛНР

Оно пострадало при атаке врага.

Об этом говорили на встрече орловского губернатора Андрея Клычкова и главы Троицкого округа Ларисы Резниковой. Она прошла в Орле сегодня. Чиновница приехала с Донбасса в наш город, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых освобождению областного центра от фашистов.

Напомним, что наш регион заключил соглашение с данным муниципальным образованием и оказывает ему всестороннюю помощь. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, здание администрации Троицкого округа подверглось вражеской атаке. При этом использовались не только БПЛА, но и ракеты. Теперь оно нуждается в восстановлении.

«Атака была организована потому, что наши действия вызывают у противника раздражение и злобу», – указала Лариса Резникова.

«Мы отработаем потребности, которые есть. Важно понимать, можно ли восстановить существующее здание или нужно строить новое. Думаю, мы сможем решить этот вопрос в достаточно короткий промежуток времени», – ответил Андрей Клычков.

Также стороны обсудили взаимодействие Орловской области и Троицкого муниципального округа ЛНР в других сферах.

ИА «Орелград»