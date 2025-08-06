Под Орлом открыли памятник в честь экипажа «Ми-28НМ»

6.8.2025 | 16:34 Важное, Новости, СВО

Старшие лейтенанты Азиз Кудряков и Михаил Лазис погибли при выполнении боевого задания.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Мемориал разместили на территории воинской части в Орловском муниципальном округе.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, Кудряков и Лазис погибли 25 июля 2024 года. Это произошло при выполнении боевого задания.

Экипаж вертолёта обнаружил вражеский беспилотник и выполнил несколько заходов на цель. Однако БПЛА оказался под вертолётом. После этого сработало взрывное устройство вражеского дрона.

«Бойцы ценой собственной жизни предотвратили большую трагедию, которая могла произойти на земле в результате террористической атаки врага», – указали в пресс-службе.

На торжественном открытии присутствовали губернатор Андрей Клычков, глава Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, командир войсковой части, а также матери погибших бойцов – Татьяна Лазис и Асия Кудрякова.

Ранее стало известно, что орловцы собирают средства на памятник экипажу «Ми-8», который разбился под Нарышкино.

ИА «Орелград»


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