Под Орлом открыли памятник в честь экипажа «Ми-28НМ»

Старшие лейтенанты Азиз Кудряков и Михаил Лазис погибли при выполнении боевого задания.
Мемориал разместили на территории воинской части в Орловском муниципальном округе.
Как рассказали в пресс-службе губернатора, Кудряков и Лазис погибли 25 июля 2024 года. Это произошло при выполнении боевого задания.
Экипаж вертолёта обнаружил вражеский беспилотник и выполнил несколько заходов на цель. Однако БПЛА оказался под вертолётом. После этого сработало взрывное устройство вражеского дрона.
«Бойцы ценой собственной жизни предотвратили большую трагедию, которая могла произойти на земле в результате террористической атаки врага», – указали в пресс-службе.
На торжественном открытии присутствовали губернатор Андрей Клычков, глава Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, командир войсковой части, а также матери погибших бойцов – Татьяна Лазис и Асия Кудрякова.
Ранее стало известно, что орловцы собирают средства на памятник экипажу «Ми-8», который разбился под Нарышкино.
ИА «Орелград»