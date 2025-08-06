Орловский «Эталон» не рассчитался с сотрудницей

Её права защитила прокуратура.
В ведомство обратилась жительница Заводского района Орла. Женщина работала в ООО «Орловское предприятие «Эталон»».
Прокуратура установила, что при временном освобождении от трудовых обязанностей орловчанка не получила положенные выплаты в полном объёме. Также были выявлены факты несвоевременной выплаты зарплаты и отпускных.
Ведомство возбудило административное дело и направило его в Государственную инспекцию труда. Затем директору «Эталона» внесли представление об устранении выявленных нарушений.
На данный момент трудовые права орловчанки восстановлены. Предприятие рассчиталось с сотрудницей полностью.
«Эталон» зарегистрирован в 2009 году. Юридический адрес компании — улица Нормандии-Неман, 29-А, 1. Основным видом деятельности является ремонт электронного и оптического оборудования.
ИА «Орелград»