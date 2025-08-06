Орловский «Эталон» не рассчитался с сотрудницей

6.8.2025 | 10:35 Закон и порядок, Новости

Её права защитила прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В ведомство обратилась жительница Заводского района Орла. Женщина работала в ООО «Орловское предприятие «Эталон»».

Прокуратура установила, что при временном освобождении от трудовых обязанностей орловчанка не получила положенные выплаты в полном объёме. Также были выявлены факты несвоевременной выплаты зарплаты и отпускных.

Ведомство возбудило административное дело и направило его в Государственную инспекцию труда. Затем директору «Эталона» внесли представление об устранении выявленных нарушений.

На данный момент трудовые права орловчанки восстановлены. Предприятие рассчиталось с сотрудницей полностью.

«Эталон» зарегистрирован в 2009 году. Юридический адрес компании — улица Нормандии-Неман, 29-А, 1. Основным видом деятельности является ремонт электронного и оптического оборудования.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования