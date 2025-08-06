Орловский «Эталон» не рассчитался с сотрудницей

Её права защитила прокуратура.

В ведомство обратилась жительница Заводского района Орла. Женщина работала в ООО «Орловское предприятие «Эталон»».

Прокуратура установила, что при временном освобождении от трудовых обязанностей орловчанка не получила положенные выплаты в полном объёме. Также были выявлены факты несвоевременной выплаты зарплаты и отпускных.

Ведомство возбудило административное дело и направило его в Государственную инспекцию труда. Затем директору «Эталона» внесли представление об устранении выявленных нарушений.

На данный момент трудовые права орловчанки восстановлены. Предприятие рассчиталось с сотрудницей полностью.

«Эталон» зарегистрирован в 2009 году. Юридический адрес компании — улица Нормандии-Неман, 29-А, 1. Основным видом деятельности является ремонт электронного и оптического оборудования.

ИА «Орелград»