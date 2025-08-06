В Орле открылась выставка наград ВОВ

Она работает в Военно-историческом музее.
Выставка носит официальное название «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Как это было…». Экспозиция подготовлена заслуженным изобретателем России Абрамом Песиным.
Орловцы смогут увидеть награды времён Великой Отечественной войны — ордена и медали, значки, нагрудные знаки. Это позволит погрузиться в атмосферу тех лет и увидеть отражение важнейших событий эпохи.
Создатель экспозиции соединил исторические факты с наградной символикой, наглядно представив наступательные операции и героические подвиги. Редкие экспонаты помогут посетителям глубже понять значимость каждого исторического события.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»